Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladı için Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, telefonla aradığı Başkan Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Başkan Erdoğan da doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer'e teşekkür etti. Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, bütün anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları ve çocuklarının nice doğum günlerini birlikte kutlamaları temennisinde bulundu.