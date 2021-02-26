26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu

annelerinden , Başkan Erdoğan'ı doğum günü vesilesiyle arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan Biçer'e teşekkür ederken, Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
ABONE OL
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladı için Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, telefonla aradığı Başkan Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Başkan Erdoğan da doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer'e teşekkür etti. Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, bütün anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları ve çocuklarının nice doğum günlerini birlikte kutlamaları temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan: Analığın gücü terör zulmünü yendi! EMİNE ERDOĞAN: ANALIĞIN GÜCÜ TERÖR ZULMÜNÜ YENDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA