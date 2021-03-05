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Herkese konut! İnsan Hakları Eylem Planında kritik ayrıntı

Son dakika haberine göre: Başkan 'ın 'nin demokratikleşme ve ekonomik kalkınmasında bir adım daha ileri atılmasına ve sıçrayışını sürdürmesinin yanı sıra sivil anayasanın da temelini oluşturacağına işaret ettiği vatandaşın cebine de yansıyacak nitelikte.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Herkese konut! İnsan Hakları Eylem Planında kritik ayrıntı

Önceki gün Başkan Rece Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'nin yeni dönem vizyonunu ortaya koydu. Daha çok adli ve idari işlemlerle ilgili konuları öne çıkarılan İnsan Hakları Eylem Planında vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak ve ekonomide pozitif yönlü değişimleri beraberinde getirecek özellikleri de bulunuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın müjdeleri sıraladığı İnsan Hakları Eylem Planının ekonomik ayrıntıları:

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI, BÜYÜK HEYECAN OLUŞTURDU

Başkan , 'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katıldı. İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır" dedi.

ABONELİKTEN TOPLU KONUTA BİRÇOK BAŞLIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı, abonelik sözleşmelerinde güvence bedelinden konut projelerine, gıda güvenliğinden imar planı izleme sistemine kadar birçok başlıkta doğduran milyonlarca vatandaşın cebine yansıyacak düzenlemeler de içeriyor.

ABONELİK ÜCRETLERİNE DÜZENLEME

Su, elektrik, doğalgaz abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedeli, hizmet türüne göre öngörülebilir birim miktarı üzerinden belirlenecek, alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi sağlanacak.

HERKESİN KONUT EDİNMESİNİN ÖNÜ AÇILACAK

Gençler de dâhil tüm ihtiyaç sahiplerinin konut edinmesinin önü açılacak.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNE ENFLASYON DEĞİŞİMİ YANSIYACAK

Geciken kamulaştırma bedeline enflasyondaki değişim yansıtılacak.

YERSİZ ÖDEME TAHSİLAT İŞLEMLERİ ÖNGÖRÜLEBİLİR OLACAK

Kamu kurumları tarafından yersiz ödeme nedeniyle gerçekleştirilen tahsilât işlemleri öngörülebilir hale getirilecek.

TOPLU KONUTTA GAZA BASILACAK

Toplu konut projelerinin geliştirilmesi sürdürülecek. Gençler de dâhil olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin konut edinme hakkına yönelik tedbirler etkili bir şekilde alınmaya devam edilecek.

GIDA GÜVENLİĞİNE VURGU

Güvenli gıda arzını temin etmek ve kamuoyunu hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirebilmek için tüketici örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu bağımsız bir mekanizma oluşturulacak.

DEĞERİ DİKKATE ALINACAK

Kamulaştırmada "kamu yararı" kararının açık, anlaşılabilir bir şekilde verilmesine yönelik tedbirler alınacak. Kamulaştırmalarda bedel takdir edilirken, taşınmaz kültür varlıklarının enderlik ve sanat değeri de dikkate alınacak.

Bedelin ödemesi gecikirse faiz hesaplamasında tüketici fiyat endeksindeki değişim dikkate alınacak. İmar planı izleme ve denetleme sistemi oluşturulacak, böylece parselasyon işlemlerinde vatandaşın yaşadığı mağduriyet giderilecek.

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