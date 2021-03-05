Herkese konut! İnsan Hakları Eylem Planında kritik ayrıntı

Önceki gün Başkan Rece Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı Türkiye'nin yeni dönem vizyonunu ortaya koydu. Daha çok adli ve idari işlemlerle ilgili konuları öne çıkarılan İnsan Hakları Eylem Planında vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak ve ekonomide pozitif yönlü değişimleri beraberinde getirecek özellikleri de bulunuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın müjdeleri sıraladığı İnsan Hakları Eylem Planının ekonomik ayrıntıları: