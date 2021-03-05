Bahis çetesinden akılalmaz yöntem! Öğrencileri hedef aldılar
Son dakika haberine göre; KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan çetenin, üniversite öğrencileri ve ev kadınlarına bin 350 lira maaş vererek banka hesaplarını kiraladığı ve bu hesaplar üzerinden çete liderine 6 ayda 87 milyon 300 bin lira aktardığı ortaya çıktı.
6 ay süren takip sonucu şüphelilerin organize hareket ettikleri ve suç örgütü oluşturdukları, örgüt liderinin İbrahim D., yöneticilerinin Murat S., Fatih Nevzat B. ve Yunus Emre U. olduğu belirlendi.
6 AYDA 87 MİLYON TL
Suç örgütünün, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını ve işsizlerin de bulunduğu 86 kişiye ait 199 banka hesabını, bin 350 lira maaş karşılığı kiraladığı belirlendi.
Sorgulanmak üzere emniyete çağrılan şüphelilerin 6 aylık hesap hareketlerinin 87 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. Şüphelilerden A.K.'nin hesap hareketliliğinin 3 milyon, I.K.'nin 8 milyon, U.S.'nin ise 5 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi. Ekipler, bu şüpheliler üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çete liderine aktarıldığını tespit etti.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, hesaplarında 6 ayda milyonlarca lira olduğunu öğrenince şaşırıp, bu kadar para olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi. Ayrıca, hesaplarda biriken paraların 15 bin TL tutarına ulaşınca, banka tarafından fark edilmemesi için başka hesaplara transferini yapması amacıyla 3 bin lira maaş verilerek transfer görevlisi kiralandığı tespit edildi.
Transfer görevlisinin, yakalanmamak için ATM yerine mobil bankacılık sistemiyle paraları bir üst hesaba aktardığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.