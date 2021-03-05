Bahis çetesinden akılalmaz yöntem! Öğrencileri hedef aldılar

Sorgulanmak üzere emniyete çağrılan şüphelilerin 6 aylık hesap hareketlerinin 87 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. Şüphelilerden A.K.'nin hesap hareketliliğinin 3 milyon, I.K.'nin 8 milyon, U.S.'nin ise 5 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi. Ekipler, bu şüpheliler üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çete liderine aktarıldığını tespit etti.