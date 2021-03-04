Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan 'Diyarbakır anneleri' paylaşımı: PKK'yı bu annelerimiz bitirecek

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, Diyarbakır'da HDP binası önünde 549 gündür oturma eylemi yaparak, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin hikayelerini anlatan belgesel paylaştı.

Diyarbakır Annelerimizin o mübarek ellerinden bir kez daha öpüyorum.



Bugüne dek sapasağlam bir kaya gibi durdular.



Terör örgütlerinin tehditlerine rağmen yerlerinden milim kıpırdamadılar.



PKK'yı da, onların siyasetteki yandaşlarını da bu annelerimiz bitirecek



Varolsunlar... pic.twitter.com/98ocGPYyNn — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 4, 2021

Altun mesajında "Diyarbakır annelerimizin o mübarek ellerinden bir kez daha öpüyorum. Bugüne dek sapasağlam bir kaya gibi durdular. Terör örgütlerinin tehditlerine rağmen yerlerinden milim kıpırdamadılar. PKK'yı da, onların siyasetteki yandaşlarını da bu annelerimiz bitirecek. Var olsunlar" ifadelerini kullandı.