Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopter kazası nasıl oldu? Kerim Ulak A Haber canlı yayınında anlattı

Bitlis Cougar tipi helikopterin düşmesi sonrası 9 askerimiz şehit oldu 4 askerimiz ise yaralandı. Peki kaza nasıl gerçekleşti? Kahreden kazanın ayrıntılarını A Haber Yurt-İstihbarat Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı. Ulak, 1977 yılında kullanılmaya başlanan Cougar tipi helikopterlerden Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 30 adet bulunduğunu söyledi. Yaşanan bu kazayla birlikte Cougar tipi helikopter kaza sayısının 4'e yükseldi. Bu kazalarda ise toplamda 37 askerimiz şehit düştü. Öte yandan Ulak, Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin özelliklerini de canlı yayında anlattı.

Bingöl'de Bitlis Tatvan'a istikametine doğru gitmek için havalanan Cougar tipi askeri helikopter akşam saatlerinde düştü. Kahreden kazada 9 askerimiz şehit düştü 4 askerimiz ise yaralandı. Peki kaza nasıl oldu? Kerim Ulak A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

Bitlis'te düşen askeri Cougar tipi helikopter, kahreden şehit haberlerinin gelmesinin ardından merak konusu oldu. Tam adıyla AS 532 Cougar, iki motorlu, çok amaçlı bir askeri helikopterdir.

COGUAR TİPİ HELİKOPTER İLK 1977'DE UÇUŞA ÇIKTI

AS 332 Super Puma, Cougar helikopterinin ilk dizaynı, 1977 yılında uçmuştur. Bu versiyon iki 1330kW Turbomeca Makila 1A1 turboshaft motor ile donatılmıştı. 1990 yılında tüm askeri Super Puma helikopterleri Cougar olarak değiştirildi.Helikopterin sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılmaktadır. Değişik görevler için farklı Cougar versiyonları kullanılmaktadır.

COGUAR TİPİ HELİKOPTER TÜRKİYE'DE SIK KULLANILIYOR

İşte Cougar'ların kullanıldığı versiyonlar:

AS 532 UL/AL: 2 pilot ve 25 asker taşıyabilir. Cougar'ların en uzun versiyonudur. Ayrıca makineli tüfek ve roket gibi silahlarla da silahlandırılabilir.

AS 532 SC: Cougar ailesinin deniz kuvvetleri versiyonudur. Deniz altı arama ve yoketme, arama-kurtarma, sahil güvelik görevlerinde kullanılabilir. Cougar Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde askeri amaçlarla kullanılmaktadır.

HELİKOPTER KAÇ ASKER TAŞIYABİLİYOR

Alımına 1993'te karar verilen AS532'lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa'da imal edilen helikopterler Kara Kuvvetleri'ne 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Hava Kuvvetleri'ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri'ne verildi.Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar'lar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.