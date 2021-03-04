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Bitlis'te askeri helikopter düştü! Bölgeden ilk görüntüler

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Giriş: 04.03.2021 18:48
Güncelleme:04.03.2021 18:52
Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 9 askerin şehit 4 askerin ise yaralandığını açıkladı. Sıcak bölgeden ilk görüntüler...

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.

9 ŞEHİT, 4 YARALI

Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

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