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İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a helikopter kazasındaki şehitler için başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı , 'den 'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a helikopter kazasındaki şehitler için başsağlığı mesajı

Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Twitter hesabından Türk halkına taziye dileklerinde bulundu.

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