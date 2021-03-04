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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Bitlis'teki şehitler için taziye

Genel Sekreteri , Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için taziyede bulundu.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Bitlis'teki şehitler için taziye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini iletti. Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

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