NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Bitlis'teki şehitler için taziye
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için taziyede bulundu.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için taziyede bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini iletti. Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.