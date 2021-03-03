Son dakika: Yunanistan'da 6,2'lik deprem! Çanakkale ve Muğla'da da hissedildi! 3 Mart AFAD son depremler listesi
Son dakika... Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Larissa kenti olan deprem Türkiye'de de hissedildi. Saat 13.16'da gerçekleşen deprem yerin 3.08 kilometre altında gerçekleşti. Son durumu A Haber muhabiri Manolis Kostidis canlı yayında bölgeden aktardı. Bu deprem ne anlama geliyor? Büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Can Öziçer A Haber canlı yayınında meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 3 Mart son depremler listesi...
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Yunanistan'ın Larisa kentinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 13.16'da yerin 3.08 kilometre altında gerçekleşen deprem, Çanakkale ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
SON DEPREMLER (3 MART 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.03.03 12:13:20 40.4663 29.2063 0.0 -.- 1.3 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.03.03 12:00:53 37.0303 34.5868 13.7 -.- 1.5 -.- AYVAGEDIGI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2021.03.03 12:00:37 39.6828 29.4695 0.0 -.- 1.8 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2021.03.03 11:56:08 39.1275 27.5797 0.0 -.- 1.7 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2021.03.03 10:09:04 38.9912 26.0663 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 10:06:36 40.0088 38.8875 5.0 -.- 2.7 -.- MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.03.03 10:02:39 39.4197 40.3148 9.8 -.- 2.0 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel
2021.03.03 09:52:44 37.9175 26.6625 17.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.03 08:33:07 40.6248 29.0923 10.5 -.- 1.5 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.03.03 08:25:51 38.5415 39.2307 5.0 -.- 2.1 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel
2021.03.03 06:39:36 36.8855 27.3283 9.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.03 06:28:31 39.5895 25.9385 8.1 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 06:09:27 36.5668 28.9760 10.1 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.03 04:52:11 38.9390 26.0867 6.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 04:44:07 36.5895 28.2167 5.0 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.03.03 04:22:00 40.4668 26.3802 17.2 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.03 03:43:46 39.3617 40.9070 4.6 -.- 2.0 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.03.03 03:35:15 38.1897 26.5925 5.7 -.- 2.0 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
2021.03.03 03:10:04 40.8322 28.2542 9.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.03.03 02:43:42 38.9452 26.0450 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.03 01:11:51 37.8717 26.8217 14.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.03 00:04:29 38.0485 27.1875 13.7 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
BU DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözbilir, "Şu anda tabii ilk çözümleme çok farklı geliyor 6,2- 6,9 verenler var sürekli değişiyor şu anda istasyonların verdiği deprem büyüklüğü değerleri. Ama Yunanistan'ın Larisa bölgesinde olan bir deprem bu bizden belli bir uzaklıkta fakat büyük olasılıkla Yunanistan'ın içinde can ve mal kayıplarına neden olmuş olabilir. Henüz tabii bilgiler gelmedi ama büyük olasılıkla o tür can ve mal kaybı yaşanmış olması gerekiyor bu büyüklükteki depremlerde. Bizden belli bir uzaklıkta olduğu için Türkiye karasında sarsıntı dışında herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama şu anda biz bilgisayar başında çalışıyoruz üzerinde depremin olduğu yer ne anlama geliyor diye. Bizim İzmir'deki 30 Ekim depremine neden olan Samos fayının Yunanistan'daki komşu fayları olarak değerlendirebiliriz. Samos depreminin tetiklediği bir deprem sınıfına benziyor şu anda meydana gelen deprem. Bu anlamda da aslında bizi ilgilendiren bir deprem diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
NE ANLAMA GELİYOR?
Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Can Öziçer, "Bu bölgedeki her yerde buna benzer depremler üretebilecek potansiyelde olan faylara sahip" dedi.
BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
Öziçer, "Bu düşünceyi tamamen bertaraf edebiliriz. Bu tamamen Yunanistan'a ait oraya bağımsız bir fayların oluşturduğu depremlerden bir tanesi ülkemizi etkileyecek bir durum yoktur" şeklinde konuştu.