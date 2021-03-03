BU DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözbilir, "Şu anda tabii ilk çözümleme çok farklı geliyor 6,2- 6,9 verenler var sürekli değişiyor şu anda istasyonların verdiği deprem büyüklüğü değerleri. Ama Yunanistan'ın Larisa bölgesinde olan bir deprem bu bizden belli bir uzaklıkta fakat büyük olasılıkla Yunanistan'ın içinde can ve mal kayıplarına neden olmuş olabilir. Henüz tabii bilgiler gelmedi ama büyük olasılıkla o tür can ve mal kaybı yaşanmış olması gerekiyor bu büyüklükteki depremlerde. Bizden belli bir uzaklıkta olduğu için Türkiye karasında sarsıntı dışında herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama şu anda biz bilgisayar başında çalışıyoruz üzerinde depremin olduğu yer ne anlama geliyor diye. Bizim İzmir'deki 30 Ekim depremine neden olan Samos fayının Yunanistan'daki komşu fayları olarak değerlendirebiliriz. Samos depreminin tetiklediği bir deprem sınıfına benziyor şu anda meydana gelen deprem. Bu anlamda da aslında bizi ilgilendiren bir deprem diyebiliriz" ifadelerini kullandı.