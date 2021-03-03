ABD'de FETÖ skandalı! Başkan Erdoğan'a alçak saldırı
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ABD'ye kaçan FETÖ'cüler Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye saldırılarına devam ediyor. FETÖ'cüler New York'un en işlek caddelerinden biri olan Time Square'de "Stop Erdoğan" reklamı yayınlattı.
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ABD'nin metropolü New York'un en işlek caddelerinden birin Time Square'de yer alan reklam panolarında Erdoğan aleyhinde ilan veren FETÖ'cüler, kara propaganda faaliyetlerini sürdürüyor.
"STOP ERDOĞAN" İLANLARI
New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazılarını yazdırdı.
Özellikle ünlü markaların reklam yüzbinlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de ilan veren FETÖ'cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.