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ABD'de FETÖ skandalı! Başkan Erdoğan'a alçak saldırı

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 'ye kaçan 'cüler Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye saldırılarına devam ediyor. FETÖ'cüler 'un en işlek caddelerinden biri olan Time Square'de "" reklamı yayınlattı.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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'cülerin sığınağı haline gelen 'de Türkiye ve Başkan Erdoğan'a saldırılar aralıksız devam ediyor. Türkiye'de kalkıştıkları darbe girişiminde halkın ve hükümetin iradesi karşısında eriyen FETÖ'cüler, ABD'de propaganlarında devam ediyor.

ABD'nin metropolü 'un en işlek caddelerinden birin Time Square'de yer alan reklam panolarında Erdoğan aleyhinde ilan veren FETÖ'cüler, kara propaganda faaliyetlerini sürdürüyor.

"STOP ERDOĞAN" İLANLARI

New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "" yazılarını yazdırdı.

Özellikle ünlü markaların reklam yüzbinlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de ilan veren FETÖ'cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.

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