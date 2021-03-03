ABD'de FETÖ skandalı! Başkan Erdoğan'a alçak saldırı

FETÖ'cülerin sığınağı haline gelen ABD'de Türkiye ve Başkan Erdoğan'a saldırılar aralıksız devam ediyor. Türkiye'de kalkıştıkları darbe girişiminde halkın ve hükümetin iradesi karşısında eriyen FETÖ'cüler, ABD'de propaganlarında devam ediyor.