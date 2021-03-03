03 Mart 2021, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; bölgesinde 1 DEAŞ'lı ile bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi" denildi.

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