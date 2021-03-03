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Yunanistan'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 14:22
Güncelleme:03.03.2021 14:28
Son dakika haberi... Yunanistan’da 6,2’lik deprem meydana geldi. AFAD "Merkez üssü Larisa kenti olan bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı. İşte Yunanistan'dan ilk görüntüler...

Son dakika haberi... Yunanistan'da 6,2'lik deprem meydana geldi. AFAD "Merkez üssü Larisa kenti olan bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı. İşte Yunanistan'dan ilk görüntüler...

Yunanistanda 6,2 büyüklüğünde deprem! YUNANİSTAN'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
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Yunanistan'dan ilk görüntüler
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