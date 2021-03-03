Yunanistan'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi... Yunanistan’da 6,2’lik deprem meydana geldi. AFAD "Merkez üssü Larisa kenti olan bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı. İşte Yunanistan'dan ilk görüntüler...

Son dakika haberi... Yunanistan'da 6,2'lik deprem meydana geldi. AFAD "Merkez üssü Larisa kenti olan bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı. İşte Yunanistan'dan ilk görüntüler...