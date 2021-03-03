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Yunanistan'da korkutan deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberi... Yunanistan’da 6,2’lik deprem meydana geldi. AFAD "Merkez üssü Larisa kenti olan bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı. İşte Yunanistan'dan ilk görüntüler...
Son dakika haberi... Yunanistan'da 6,2'lik deprem meydana geldi. AFAD "Merkez üssü Larisa kenti olan bir deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı. İşte Yunanistan'dan ilk görüntüler...