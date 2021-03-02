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İşte il il normalleşme şartları! Kafe, restoran ve lokantalar için detaylar belli oldu

Son dakika haberine göre; Başkan normalleşmeye kademeli olarak da olsa planlandığı gibi dün itibarıyla geçileceğini açıklamış esnafın beklediği müjdeli haberi de vermişti. Bu kapsamda 4 farklı renk kategorisinden ilk ikisi başta olmak üzere birçok şehirde önemli normalleşme adımları atılırken lokanta, restoran ve kafelerin de açılmasına karar verildi. İşte il il kafe, restoran ve lokantaların normalleşme şartları.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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İşte il il normalleşme şartları! Kafe, restoran ve lokantalar için detaylar belli oldu

Normalleşmede Başkan beklenen haberi tüm 'ye ilan etti. Buna göre planlandığı gibi dün itibarıyla normalleşmeye geçildi ve kademeli olduğu için belli kriterlere göre birçok ilde yasaklar ve kısıtlamalar kaldırıldı. Salgın konusunda kritik iki başlık eğitim ve ticaret hayatı içindi. Erdoğan'ın son dakika açıklaması "Kafe ve restoranlar ne zaman ve hangi illerde açılacak?" ve "Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman ve hangi illerde başlıyor?" sorularının cevabını ortaya koydu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 'de 3.5 saat süren Kabine toplantısına başkanlık etti. Ardından millete seslendiği konuşmasında, dünyadaki ve özellikle coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisini sürekli güncellediklerini belirten Erdoğan, "kontrollü normalleşme" döneminin ayrıntılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ve 'nun 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illeri sınıflandırdığını anımsatan Erdoğan, bu değerlendirmeye göre 81 vilayetin düşük riskli , orta riskli , yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayrıldığını kaydetti.

Erdoğan, her hafta risk durumuna göre illerin renklerinin yeniden tespit edileceğini, ayrıca her iki haftada bir de normalleşme uygulamasının güncelleneceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

YASAKLAR KALDIRILDI

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANDI

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.

ÇOK YÜKSEK RİSK OLAN İLLER DİKKAT!

Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Kamunun çalışma saatleri (bugünden itibaren) tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.

Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir.

Yeni kontrollü normalleşme süreci başladı "YENİ KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI"

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir." Buna göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek. Orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.

2020 BÜYÜME ORANI BAŞARININ GÖSTERGESİ

Bugün hâlâ aşıya ulaşamayan 100'ün üzerinde ülke bulunuyor. Türkiye, işte böylesine zorlu bir süreci, izlediğimiz planlı, kararlı ve esnek politikalar sayesinde başarıyla yürüttü, yürütmeye devam ediyor. Bugün (dün) açıklanan ve yüzde 1.8 olarak gerçekleşen 2020 yılı büyüme oranımız izlediğimiz politikaların başarısının en somut örneğidir. Türkiye büyürken, İngiltere yüzde 9.9, Hindistan yüzde 8 ve Amerika yüzde 3.5 oranında küçüldü. Aynı şekilde 2021 yılına iyi bir başlangıç yapan ihracatımız, şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 artışla 16 milyar doları aşmıştır.

VELİ RIZASINA BAĞLI OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, bugünden itibaren başlayacak yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Yüz yüze eğitime katılım, veli rızasına bağlı olacak.

Düşük ve orta riskli illerde; okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12- 22 saat, lise hazırlık 9, 10, 11'inc i sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12'nci sınıflarda haftada 16-24 saat eğitim olacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde; okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12- 22 saat, 12'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16- 24 saat olarak gerçekleşecek.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren yüz yüze gerçekleştirilecektir.

İŞTE KAFE VE RESTORANLARIN ŞARTLARI

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.

MAVİ (1)
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı, Iğdır. (14 il)

SARI (2)
Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Kars. (28 il)

TURUNCU (3)
İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. (22 il)

KIRMIZI (4)
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman. (17 il)

Yeni normalleşme hangi gün başlayacak? YENİ NORMALLEŞME HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
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