DİKKAT! Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Çay bahçesi, kafe ve lokantalar hangi gün açılacak? Son durum...

Son dakika... Türkiye'de yeni normalleşmenin detayları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kalkacağı illeri ve alınan yeni kararları duyurdu. Bu gelişmelerin ardından normalleşme sürecinin hangi gün başlayacağı merak edilmeye başlandı. Alınan yeni kararlar ve normalleşme süreci ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Çay bahçesi, kafe ve lokantalar hangi gün açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 21:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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