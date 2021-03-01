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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri DİKKAT! Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Çay bahçesi, kafe ve lokantalar hangi gün açılacak? Son durum... DİKKAT! Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Çay bahçesi, kafe ve lokantalar hangi gün açılacak? Son durum... Son dakika... Türkiye'de yeni normalleşmenin detayları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kalkacağı illeri ve alınan yeni kararları duyurdu. Bu gelişmelerin ardından normalleşme sürecinin hangi gün başlayacağı merak edilmeye başlandı. Alınan yeni kararlar ve normalleşme süreci ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Çay bahçesi, kafe ve lokantalar hangi gün açılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 01.03.2021 21:07
Son dakika... Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar açıklandı. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan yeni normalleşmenin detaylarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Normalleşme adımları buna göre atıldı. Peki, yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Çay bahçesi, kafe ve lokantalar hangi gün açılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme kararları 1 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. İllerin ayrıldığı renk grubu listesine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.
YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?
Başkan Erdoğan, yeni normalleşme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
* Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.
* Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.