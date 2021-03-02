Son dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kayyum ataması yapılan ve FETÖ'nün ekonomik yapısında önemli bir yer tuttuğu belirtilen Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerden, Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Venero Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı şirket çalışanları hakkında yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaştı.



Yürütülen soruşturma kapsamında diğer bankalardan kredi çekerek ya da başka yöntemlerle Asya Katılım Bankasını fonlayan, tepe yönetim ile irtibat, örgüte müzahir dernek üyelikleri, Zaman gazetesi aboneliği, Kimse Yok mu Derneğine bağış ve aleyhlerinde örgüt üyesi olduklarına dair ifadeler olan 40 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin 28'i yakalanarak gözaltına alındı.



Firari 12 şüpheliden 7'sinin yurt dışına kaçtıkları öğrenilirken, polis ülke içindeki diğer 5 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

FETÖ'NÜN KARA KUVVETLERİ YAPILANMASI SORUŞTURMASI: 24 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanması ile iltisakı ve irtibatı tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerden 1 albay, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubayın hala görevde olduğu, 1 albayın emekli, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 3 teğmenin ise daha önce meslekten ihraç edildiği ifade edildi. Örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 5 şüpheliden 1'inin öğretmen, 1'inin adli tıp uzmanı, 1'inin ise icra müdür yardımcısı olduğu kaydedildi.



Ankara merkezli 10 ilde yürütülen operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

KAYSERİ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem imamları tarafından ardışık şekilde aranan, muvazzaf ve ihraç 10 askeri şahsın yakalanması için 4 ili kapsayan operasyon yapıldı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen muvazzaf ve ihraç 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Verilen karar sonrasında bu gün sabah Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ili kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başlatılan operasyon sürüyor.