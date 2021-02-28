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Haberler Galeri Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir için flaş normalleşme gelişmesi...

Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir için flaş normalleşme gelişmesi...

Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan, normalleşme için 1 Mart tarihini işaret etmişti. Aşılama ve tedbirler sayesinde risk haritası kırmızıdan sarıya döndü. 3 metropol şehir içinde tedbirlere uyan Ankara'nın maviye dönüp ilk sırada normalleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Koronavirüs Bilim kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan, "Başkentliler rehavete kapılmadan tedbirlere uyarsa erken dönemde normalleşme adımı atılır" dedi. İşte, normalleşme adımlarının atılacağı iller...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 19:26
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Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir için flaş normalleşme gelişmesi...

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir için flaş normalleşme gelişmesi... Ülke genelinde koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Ankara da mücadelede başarılı olan iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son iki haftada başkentte vaka sayıları ve ölüm oranları düşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması kapsamında Ankara'da koronavirüs vaka yoğunluk haritasında kırmızıdan sarıya döndüğü gözlemlendi. Konuyla ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir için flaş normalleşme gelişmesi...

BAŞKENTTE 669 BİN 708 KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre başkentte toplamda 669 bin 708 kişi koronavirüs aşısı oldu. Bu kapsamda 533 bin 506 kişi birinci doz, 136 bin 202 kişi ise ikinci doz aşılarını yaptırdı. Vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak.

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Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir için flaş normalleşme gelişmesi...

Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.

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Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir için flaş normalleşme gelişmesi...

3 METROPOLDE KORONAVİRÜS NORMALLEŞMESİ İÇİN ÖNCELİK ANKARA'NIN

Trendini aşağılara çektiği takdirde yasaklamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.

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Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir için flaş normalleşme gelişmesi...

KURALLARA SIKI UYMAK YETERLİ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan bu illerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Başkentliler kurallara uyma konusunda iyi noktadalar. İstanbul ve İzmir de kötü değil. Fakat Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35. Bu durumda Ankara, düşük riskle-riskli arasında bir çizgide duruyor.

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