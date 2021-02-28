Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir için flaş normalleşme gelişmesi...

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Ankara, İstanbul ve İzmir için flaş normalleşme gelişmesi... Ülke genelinde koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Ankara da mücadelede başarılı olan iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son iki haftada başkentte vaka sayıları ve ölüm oranları düşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması kapsamında Ankara'da koronavirüs vaka yoğunluk haritasında kırmızıdan sarıya döndüğü gözlemlendi. Konuyla ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...