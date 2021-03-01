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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da kafe ve lokantalar açılacak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Normalleşme... Son dakika: İstanbul'da kafe ve lokantalar açılacak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Normalleşme... Son dakika... İstanbul'da kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de normalleşme sürecine ilişkin kararların verildiği Kabine Toplantısı sona erdi. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamaların hangi illerde kalkacağı konusunda araştırmalar sürerken, en çok merak edilen konular arasında İstanbul'daki kafe ve lokantalar oldu. Peki, İstanbul'da kafe ve lokantalar açılacak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da normalleşme ne zaman başlayacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 01.03.2021 19:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 19:55
Son dakika... İstanbul'da kafe ve lokantalar açılacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı ve mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Peki, İstanbul'da kafe ve lokantalar açılacak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da normalleşme ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'DA KAFE VE LOKANTALAR AÇILACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile kafe ve lokantalar hakkında yeni karar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
A HABER CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDEN 39 BİN 604 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği hatırlatıldı.
Bu kapsamda hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında idari ya da adli işlem yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"22 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 26 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 39 bin 604 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." SALGINDA YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROMU ORTAYA ÇIKARDI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Başer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle birçok sistemi etkileyen, karaciğerde yağlanma yapan ve insülin direnci geliştiren metabolik sendromun çocuklarda görülmeye başlandığını belirtti.
Doç. Dr. Başer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, salgında vaktinin büyük çoğunluğu evde geçen çocukların hem hareketliliklerinin azaldığını hem de beslenme düzenlerinin değiştiğini anlattı.