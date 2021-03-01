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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İşçi ve işverene müjde! Yeni destekler verilecek! Normalleşme sürecinde... İşçi ve işverene müjde! Yeni destekler verilecek! Normalleşme sürecinde...
Koronavirüs salgını sürecinde çalışma hayatında bazı değişiklikler yaşanıyor. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, düzenlerin hem çalışan hem de işverenlere tanınan yeni haklar getirdiğini ifade ederek, işsizlik maaşı alma koşulunun yeni yönetmelikle genişletildiğini belirtti. Ete, ek istihdam sağlayan işverenlere de sigorta prim ödemeleri konusunda yeni destekler verileceğini açıkladı. İşte haber hakkında son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 19:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 19:34
İşçi ve işverene müjde! Yeni destekler verilecek. İzmir'de, sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, koronavirüs nedeniyle çalışma hayatına bazı yeni düzenlemeler getirildiğini belirterek hem çalışan hem de işverenlere tanınan yeni haklar olduğunu dile getirdi. İşsizlik maaşı alma koşulunun yeni yönetmelikle genişletildiğini belirten Ete, ek istihdam sağlayan işverenlere de sigorta prim ödemeleri konusunda yeni destekler verileceğini açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGORTA PRİMİNİ 18 AY DEVLET KARŞILAYACAK
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, çalışma hayatının kurallarını tekrar belirledi. Geçen yıl Mart ayında kısa çalışma ödeneği uygulaması başladı. 2021 Mart'ında son defa verilecek. Aralık ayında yayınlanan Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yönetmeliğinin hem çalışan hem de işverenler açısından müjde niteliğinde olduğunu söyleyen sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan çalışanların iş yerinden kendi istekleriyle dahi ayrılmaları durumunda işsizlik maaşı alabileceğini açıkladı.
Son 1 yıl içinde iş yerlerinde çalışan kişi sayısına ek istihdam sağlamak isteyen işverenlerin de bazı teşviklerden faydalanabileceklerini belirten Ete, İŞKUR'a kayıtlı bir işsizin çalıştırılması halinde sigorta priminin 18 ay süresince devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.
"KENDİ İSTEĞİNİZLE İŞTEN AYRILSANIZ DAHİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLECEKSİNİZ"
Çalışma hayatına getirilen düzenlemelerle ilgili yeni müjdeler vermek istediğini hatırlatan Ete, " İşçilerimiz için İŞKUR tarafından pandemi döneminde ödenen 2 ödenek vardı. Biri kısa çalışma ödeneği, diğeri ücretsiz izin nakdi ücret desteğiydi. Kısa çalışma ödeneği alan işçilerimiz dahi işsizlik maaşı alabilecekler.
Burada 2 şart aranıyordu; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ve son 120 gün kesintisiz sigorta pirimi ödenmesi şartları. Pandemi sebebiyle bu süreler, 450 gün ve 60 gün olarak değiştirildi. Aralık ayında İŞKUR'un yayınladığı yönetmeliğe göre kısa çalışma ödeneği alırken, kendi isteğinizle işten ayrılsanız dahi işsizlik parası alabileceksiniz" dedi.