İşçi ve işverene müjde! Yeni destekler verilecek! Normalleşme sürecinde...

SİGORTA PRİMİNİ 18 AY DEVLET KARŞILAYACAK

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, çalışma hayatının kurallarını tekrar belirledi. Geçen yıl Mart ayında kısa çalışma ödeneği uygulaması başladı. 2021 Mart'ında son defa verilecek. Aralık ayında yayınlanan Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yönetmeliğinin hem çalışan hem de işverenler açısından müjde niteliğinde olduğunu söyleyen sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan çalışanların iş yerinden kendi istekleriyle dahi ayrılmaları durumunda işsizlik maaşı alabileceğini açıkladı.