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Kademeli normalleşme nasıl olacak? Kademeli normalleşme hangi illerde ve nasıl başlayacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 01.03.2021 10:13
Güncelleme:01.03.2021 10:13
Kovid-19 ile mücadelede yeni dönem başlıyor. Kısıtlamalar konusunda hangi kararlar alınacak? Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak? Koronavirüs ile mücadelede gelinen son durum? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kademeli normalleşme nasıl olacak? Kademeli normalleşme hangi illerde ve nasıl başlayacak? Kabine'de kısıtlamalar konusunda hangi kararlar alınacak? Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Nevzat Ata Yalçın A Haber'de yanıtladı.

Kovid-19 ile mücadelede yeni dönem başlıyor. Kısıtlamalar konusunda hangi kararlar alınacak? Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak? Koronavirüs ile mücadelede gelinen son durum? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kademeli normalleşme nasıl olacak? Kademeli normalleşme hangi illerde ve nasıl başlayacak? Kabine'de kısıtlamalar konusunda hangi kararlar alınacak? Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Nevzat Ata Yalçın A Haber'de yanıtladı.

Yalçın, "Şu anda gördüğümüz kadarıyla maske mesafe konularında ciddi eksiklikler oluyor. Benim kanaatim bu illere göre düzenlemelerle birlikte özellikle eğitimde ve sokağa çıkma kısıtlamalarında yeni bir düzenlemeye gidilebilir çünkü iller arasında ciddi farklılıklar var. Düşük olan illerdeki bu kısıtlamalar biraz daha hafifletilebilir diye düşünüyorum." dedi.

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