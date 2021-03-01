Son dakika: CHP'den aşılamaya karşı kirli sabotaj! Asılsız iddialarla süreci baltalıyorlar

Kovid-19'la mücadelede klasik muhalefetini tekrarlayan CHP'nin şimdiki hedefi ise aşı tedariki ve çalışmalarına yönelik asılsız söylemleri oldu. Türkiye'nin aşı tedarikinde en önemli adres olan Çin Sinovac firmasıyla ilişkilerinde avantajını krize sokabilecek kara propaganda bu kapsamda dikkat çekiyor. Türkiye, Sinovac firmasıyla ekim, kasım gibi görüşmelere başladığı süreç içinde sözleşmeden başlayıp, tedarik de geç kaldı diyen CHP, tedarikten sonra ise fiyatını üzerinde algı operasyonlarına soyundu.

CHP'NİN BEKLENTİSİ "HÜKÜMET BAŞARISIZ OLSUN GEREKİRSE AŞI GELMESİN"

Türkiye salgında elini çabuk tutarak Sinovac firmasıyla yaptığı erken anlaşma ile birlikte dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza aşıyı temin etti. Faz-3 çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirerek, yaptığı tetkiklerden olumsuz sonuç alması halinde aşıyı almamış olacaktı. Türkiye, aşının ticari anlaşmasını sır olarak tuttu. Görüşmeler sırasında rakamı açıklanmamasının sebebi aşının fiyatın diğer ülkeler tarafından duyulup yükseltilmesi olarak gösteriliyor. Aşılamada Türkiye, dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girince de "hükümet başarısız olsun gerekirse aşı gelmesin" diye düşünen CHP'liler sabotaj için harekete geçti.

TÜRKİYE ADIM ADIM HER ŞEYİ PLANLADI

Türkiye, bir yandan aşının temini ile uğraşırken diğer yandan da adım adım planlamalarını hazırladı. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek Kovid-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlendi ve bu gruplara sırasıyla aşı vurulmaya başlandı. Evden çıkamayanlar ya da huzurevlerinde kalanlar için mobil ekipler görev aldı.

DAĞITIM AĞI SAAT GİBİ İŞLİYOR

Türkiye'ye ilk doz aşılar gelir gelmez hemen büyük depolara kondu ve inceleme aşamasına geçildi. İki hafta süren çalışma kapsamında Türkiye geneline aşının sevkiyatı başladı. Aşı Takip Sistemi (ATS) kontrolünde aşıların her bir sağlık tesisine kadar dağıtım sağlandı. Ana depodan alınıp kişiye uygulanıncaya kadar tüm depolardaki, dağıtım yapan araçlardaki ve dolaplardaki her bir doz aşı ve antiserumun gerek sıcaklık gerekse de stok düzeyi canlı (7/24) olarak takip ediliyor.

AŞILAMADA EN HIZLI ÜLKE TÜRKİYE

Tedarikini hızlı tamamlayan Türkiye, aşılama çalışanlarına da hızlı başladı. Türkiye'de bugüne kadar aşılanan kişi sayısı 9 milyona yaklaştı. Bunun 2 milyona yakını ise 2'nci doz aşı oldu. Aşı yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylar kayıt ve bildirim altına alınıyor. Aşı sonrası istenmeyen etkiler titizlikle izlenerek değerlendiriliyor.

AVRUPA'DA YETERLİ DEĞİL

Avrupa Birliği'nin ise Kovid-19 salgınına karşı aralık ayı sonunda başladığı aşılama çalışmaları beklenen düzeyde değil. Anlaşma yapılan ve onay alan firmalardan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının AB ülkelerine dağıtımının yapılmasına rağmen personel eksikliği ve lojistik sorunlardan dolayı hedeflenen aşılama yapılamadı.

CHP, Türkiye'nin Çin'den ısmarladığı koronavirüs aşılarının, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının aksine bir aracı firma vasıtasıyla getirildiğini iddia etti. CHP'nin bu iddiası belgelerle çürütüldü.

CHP'NİN AŞI YALANLARI

BURHANETTİN BULUT



TORPİL İDDİASI

CHP, Kovid-19 aşısındaki önceliğin torpil olduğunu söyledi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, aşılama sırasında, 'Kritik görevlerdeki kişilerin' kim olduğunu sorarak, "Bu yolla aşıda torpile bir kılıf mı bulunuyor. Sağlık Bakanlığı VIP filyasyon, VIP yoğun bakım hizmetinin ardından, şimdi de VIP aşı dönemi mi başlatıyor?" dedi. Oysa aşılar belirlenen takvim ve gruplara sırasıyla vuruluyordu.





MUSTAFA ADIGÜZEL

ETKİNLİĞİ YÜZDE 30

Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Sinovac'ın Faz 3 çalışmalarının sonucunu söylemiyorlar, bize gelen bilgiler böyle, bir etkinlik çalışmasının sonuçlarının yüzde 20-30 arası olduğu" ifadelerini kullandı.

FAİK ÖZTRAK



AŞILAMADA GEÇ KALDIK!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, aşılamada Türkiye'nin geç kaldığını ortaya attı. Öztrak, "Salgın konusunda olduğu gibi, aşı tedarikinde de karartma uygulanıyor. Yalnızca aşıların tedarikinde değil, aşılamanın kendisinde de geç kalıyoruz. Aşıları bizden çok daha hızlı yapan ülkeler var" dedi.