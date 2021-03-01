ABD Yunanistan'a yerleşiyor! ABD 20 yeni üs istedi

To Vima, Suda Üssü gibi yeni bir daimi üs kurulmasının görüşülmediğini ve İskiri Adası'nın da yer aldığı önerilen konuşlanma yerlerinin Yunan ve ABD birliklerinin halihazırda ortak yetiştirme faaliyetleri yürüttüğü ya da NATO altyapısı olan yerler olduğunu belirtti.