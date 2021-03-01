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ABD Yunanistan'a yerleşiyor! ABD 20 yeni üs istedi

ABD, Türkiye korkusundan kapılarını açan 'ın çaresizliğinden faydalanmak istiyor. ABD, Dedeağaç'a üs kurmalarını isteyen Yunanistan'dan 20 yeni üs istedi.

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Giriş Tarihi: 01.03.2021
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ABD Yunanistan'a yerleşiyor! ABD 20 yeni üs istedi

Yunan To Vima gazetesinin haberine göre, Washington ve Atina, Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı 3 yıl içinde ikinci kez güncelleme çalışmaları yaparken ABD tarafından askeri varlığın artmasını sağlayacak bazı talepler geldi.

Temelde iki talepte bulunan ABD, ilk olarak anlaşmanın, örneğin 5 yıl gibi bir süre için uzatılmasını isterken, ikinci olarak da ABD askerlerinin konuşlanma yerlerine yenilerinin eklenmesini önerdi. Haberde ABD'nin 20'den fazla yeni konuşlanma yerinin bulunduğu bir belge sunduğunun konuşulduğu aktarıldı.

To Vima, Suda Üssü gibi yeni bir daimi üs kurulmasının görüşülmediğini ve İskiri Adası'nın da yer aldığı önerilen konuşlanma yerlerinin Yunan ve ABD birliklerinin halihazırda ortak yetiştirme faaliyetleri yürüttüğü ya da NATO altyapısı olan yerler olduğunu belirtti.

Gazete, mutabakat sağlanması halinde yeni anlaşmanın uygulanmasının zor olmayacağını, zira teknik ve hukuki detayların önceki anlaşmayla ilgili müzakerelerden bilindiğini de kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

İki ülke arasındaki ilk anlaşmaya göre ABD'nin sadece Girit Adası'nda Suda Üssü bulunuyor. Ekim 2019'da imzalanan güncellenmiş anlaşma, Suda Üssü'nün genişletilmesini, Stefanovicio, Larissa ve Alexandroupoli üslerinin altyapısının ABD'ye sağlanmasını, ayrıca 'ın onayıyla ABD'nin ülkedeki her askeri tesisi kullanma imkanına sahip olmasını öngörüyordu.

Ekim 2020'de Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'yle olan savunma anlaşmasının kapsamını genişletmeyi veya yeni anlaşma imzalamayı planladıklarını söylemişti.

18 Şubat'ta ise Yunan Dışişleri Sözcüsü Alexandros Papaioannou da, "Amerikan üslerinden bahsettiğimizde, Soğuk Savaş döneminde bulunan ABD üslerini ifade etmiyoruz. Artık 'farklı çerçeveler' söz konusu ve taraflar, ABD'yle savunma işbirliği konusunda tamamen farklı bir yoldan hareket ettiler" demişti.

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