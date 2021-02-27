Karla kaplı Beytüşşebap'ta öğretmenler için aşı seferberliği

Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın sıraladığı, aşı uygulanacak meslek grupları listesinde; hizmetin sürdürülmesi için öncelikliler arasında yer alan öğretmenler ve öğretim üyeleri, Covid-19 aşısı olmaya başladı. Yüz yüze eğitime geçilen köy okullarının öğretmenleri de aşı olmak için sağlık kuruluşlarından randevu almaya başladı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı, kar altındaki köylerde bulunan okullarda görevli öğretmenler, aşı olurken, salgınla mücadele kapsamında sırası gelen herkesin de aşı yaptırmasının önemine dikkat çekti.



'AŞIYLA DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Aşağıdere köyündeki İsmail Dereli Ortaokulu'nun İngilizce öğretmeni Gönen Uzunok, tekrar yüz yüze eğitime başlamış olmanın mutluluğunun yaşandığını belirterek, "Öğrencilerle yüz yüze ders yapmak hepsinden daha güzel. 15 Şubat'tan itibaren okulumuzda yüz yüze eğitime başladık. Aşıyı zaten bekliyorduk. Kendimi daha güvende hissediyorum, diyebilirim. Sonuçta bir hastalık varsa o hastalığın çözümü de varsa faydalanmakta zarar yok. Gayet mutluyum. Beytüşşebap olarak coğrafyamız biraz zor. İklimimiz biraz sert. Çevremizden de velilerimizden de öğrencilerimizden de memnunuz. Köy okulunda olmaktan gayet mutluyuz. Virüs kapmamak için her tedbiri aldık, 1 senedir mücadele ediyoruz. Hem bireysel olarak hem okulumuzda hem de sosyal hayatımızda gerekli önlemi aldık. Şimdi de aşıyı olduktan sonra hem daha huzurlu hem daha mutlu hissedeceğim" diye konuştu.



Okul müdürü Gazi Büyüktaş ise "Bakanlığımızın aldığı karar gereği 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başladık. Bununla ilgili daha önce çalışmalarımızı yapmıştık. Okul içinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yüz yüze eğitimimize başladık, mutluyuz. Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı kararla sıra bize geldi. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Elbette bu konuda gerekli tedbirlerimizi almaya da devam edeceğiz fakat aşı olmak, bizi daha da güvenli konuma getirdi" dedi.

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