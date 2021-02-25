Yerli aşıda kritik eşik aşıldı! Canlı yayında açıkladı

Son dakika haberleri... Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yerli Kovid-19 aşısının faz-2 etkinlik testleri devam ediyor. 13 günde 52 gönüllüye uygulanan yerli aşıda ciddi bir yan etki görülmedi. A Haber muhabiri Engin Gökdemir aşının üretildiği İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer ile canlı yayında özel röportaj gerçekleştirdi. Sezer, faz 3 aşamasına geçileceği ve aşının vatandaşlara uygulanacağı tarihi açıkladı? Aşının şu ana kadar gelinen aşamadaki etkinlik verileri nasıl? Doç. Dr. Sezer tüm bu sorulara cevap verdi.

Türkiye'nin yerli aşısı faz 2 aşamasına geçti. Kayseri Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, aşıyla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında açıkladı.

Doç. Dr. Sezer canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Merkezimizde faz1 aşamasını tamamladık. Aşının bu aşamada güvenlik olduğu gösterilince 10 Şubat itibariyle faz 2 çalışmalarına başladık. Şu anda 85 gönüllüye ulaştık ilk doz aşılamaları yapıldı. 250 sağlıklı gönüllüde faz 2 çalışmasını yapmayı hedefliyoruz. 28 gün sonra ikinci doz aşılama işlemeleri de yapılacak. Faz 3 aşamasının ardından da ülkemizde aşıyı kullanmak istiyoruz.

Faz 1 aşamasında 44 gönüllüye uygulanan aşamada ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Faz 2 aşamasında 85 kişiye uygulanan ilk dozda da ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık, genel olarak aşının uygulandığı bölgede kızarıklık, baş ağrısı ve kısa süreli halsizlik gibi belirtiler görüldü. Etkinliğe yönelik çalışmalar devam ediyor. Gönüllüler 43. güne kadar takip ediliyor. Ondan sonra faz 3 çalışmaları başlayacak. Antikor seviyelerinin ilk verilere göre beklenen düzeyde olduğu yönde...

Yerli aşımız için herkes sabırsızlanıyor. Basamak basamak ilerlemek durumundayız. Bahar ayları içerisinden faz3 aşamasına geçileceğini öm görüyoruz.