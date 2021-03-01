Mars'a gönderilen Azim’in yere çakılmasını engelleyen algoritmayı Türk Prof. Behçet Açıkmeşe geliştirdi
Mars'a gönderilen Azim'in yere çakılmasını önleyen algoritmayı, Türk Prof. Behçet Açıkmeşe'nin NASA'da JET grubunda görev yaparken geliştirdiği ortaya çıktı. Açıkmeşe, "Bu algoritmayı 2012'de de kullandık" açıklamasını yaptı...
ODTÜ İnşaat Mühendisliği'ni 1992'de bitirdikten sonra ABD Purdue Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Açıkmeşe, 2003'te NASA'nın Güdüm Kontrol Analiz Grubu 'Jet Propulsion Laboratory'de (JPL) çalışmaya başladı.
Ancak JPL'den ayrıldıktan 9 yıl sonra, Curiosity için geliştirdiği algoritma, 18 Şubat 2021'de yine Mars'a inen Perseverance (Azim) isimli uzay aracında da kullanıldı.
Açıkmeşe, geliştirdiği algoritmayı şöyle anlattı:
"Azim'in indirilmesinde dört tane güdümlü kontrol sistemleri algoritması kullanıldı. Bu algoritmalar araç üzerinde otomatik olarak kararlar veriyor. Aracı kontrol ediyor. Işık hızıyla bir şey yolladığınızda oraya ulaşması yaklaşık 12 dakika sürüyor.
Ama aracın iniş süresi 7 dakika. Dolayısıyla uzaktan kumanda imkansız.
Yere 20 metre mesafede aracı vinç indiriyor. Uzay aracını o anda benim algoritmam kontrol etmeye başlıyor.
O yukarıdaki aracı jetlerle döndürüp olabildiğince uzağa uçurmam gerekiyor ki oraya çakılmasın. Azim bu algoritma sayesinde sorunsuz indi."