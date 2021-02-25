AstraZeneca'dan AB'ye 40 milyon doz aşı sözü

AB, AstraZeneca ile geçen yaz yaptığı anlaşmayla 100 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 400 milyon doz aşı almayı sözleşmeye bağlamıştı. Ancak ham madde sıkıntıları nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşandığı belirtiliyordu.

Şirketle AB'nin yaptığı gizli sözleşme İtalyan RAI televizyonu tarafından yayımlanmıştı. Sözleşmeye göre, AstraZeneca'nın AB ülkelerine 2020'de 30 milyon, 2021'in ilk çeyreğinde 90 milyon doz, ikinci çeyreğinde de 180 milyon doz aşı taahhüdü bulunuyor.

AB, yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor ve bunun için Avrupa'da onaylanan BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'nın aşılarını kullanmayı planlıyor.