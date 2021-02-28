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Sosyal medyadaki 'yüz yüze eğitim belgesi' hakkında MEB'den son dakika açıklaması

sosyal medyada paylaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" adlı belgelerin asılsız olduğunu duyurdu. , konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlandı.

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Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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Sosyal medyadaki 'yüz yüze eğitim belgesi' hakkında MEB'den son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklaması yapıldı.

'Asılsızdır' başlığıyla yapılan açıklamada, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli sahte olduğu bildirildi.

"İTİBAR EDİLMEMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ"

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli asılsızdır. Bakanlığımız resmi iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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