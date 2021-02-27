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Son dakika: Normalleşmede son karar için gözler Kabine'de! Lokanta, kafe ve restoranlar açılacak mı?

Son dakika haberine göre Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi başlıyor. Gözler pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. İl il normalleşme kararları o toplantının ardından Başkan tarafından açıklanacak. İllerde risk durumuna göre tedbirler esnetilecek. Kafe ve restoranlar belli kriterlerle açılacak. Peki martta nereler açılacak? Lokanta ve kafeler açılacak mı? kısıtlaması bitiyor mu? Ayrıntıları A haber muhabiri aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi başlıyor. Gözler Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. İl il normalleşme kararları o toplantının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

toplantısında, normalleşme, aşılama, , okulların durumu ve kısıtlamasına kadar birçok konu görüşüldü.

LOKANTA, KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Bilim Kurulunda tavsiye kararları alındı. O tavsiye kararları için Başkan , pazartesi günkü kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları kalacak mı, Restoranlar açılacak mı, 'nin il il normalleşmesi nasıl olacak? Tüm bu sorular Pazartesi günü Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine toplantısında yanıt bulacak.

İLLERDE RİSK DURUMUNA GÖRE TEDBİRLER ESNETİLECEK
İllerde tüm kısıtlamalar kademe kademe kaldırılacak. Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller turuncu ile gösterilecek.

KAFE VE RESTORANLAR BELLİ KRİTERLERLE AÇILACAK
normalleşme adımlarıyla ilgili rehber hazırladı. Esneme kararları bu rehbere göre il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınacak. Kafe ve restoranlar da bu kapsamda belli kriterlerle açılacak.

da, farklı iş kollarının faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulunun çalışmasını ve salgınla alakalı illerde son durumu istatistiki verilerle Kabine toplantısında anlatacak.

65 YAŞ KISITLAMASI BİTİYOR MU?
65 yaş üstü de merakla, sokak kısıtlaması esnetilecek mi diye bekliyor. Bakan koca, aşının ilk doz vurulduktan 42 gün sonra etkili olduğunu hatırlattı. "Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde duruma göre esnetme yapılabilir." dedi.

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Merak uyandıran detay! Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? 30, 45 ve 50 detayı... MERAK UYANDIRAN DETAY! KAFELER, RESTORANLAR VE KIRAATHANELER NE ZAMAN AÇILACAK? 30, 45 VE 50 DETAYI...
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Gözler yeni haftaya çevrildi! Kabine toplantısı bu hafta ne zaman düzenlenecek? Normalleşme takvimi... GÖZLER YENİ HAFTAYA ÇEVRİLDİ! KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA NE ZAMAN DÜZENLENECEK? NORMALLEŞME TAKVİMİ...

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