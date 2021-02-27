Son dakika: Normalleşmede son karar için gözler Kabine'de! Lokanta, kafe ve restoranlar açılacak mı?

LOKANTA, KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Bilim Kurulunda tavsiye kararları alındı. O tavsiye kararları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim." dedi.