Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı yayımladı. Paylaşımda Erbakan'ın fotoğrafı da yer aldı.
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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda Erbakan'ın fotoğrafı da yer aldı.