Merak uyandıran detay! Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? 30, 45 ve 50 detayı...

Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir gel al ve paket servis olarak hizmet veren mekanların açılma tarihi merak ediliyor. Aşılama çalışmalarının ilerlemesine bağlı olarak kafeler ve restoranların açılması konusunda da bir beklenti oluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi için 1 Mart tarihini işaret etti. İşte, kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? 30, 45 ve 50 detayı...