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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Merak uyandıran detay! Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? 30, 45 ve 50 detayı... Merak uyandıran detay! Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? 30, 45 ve 50 detayı...
Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir gel al ve paket servis olarak hizmet veren mekanların açılma tarihi merak ediliyor. Aşılama çalışmalarının ilerlemesine bağlı olarak kafeler ve restoranların açılması konusunda da bir beklenti oluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi için 1 Mart tarihini işaret etti. İşte, kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? 30, 45 ve 50 detayı...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 19:03
Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mekanların yeniden açılması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Başkan Erdoğan, normalleşme takvimi için 1 Mart tarihini işaret etmişti. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında mekanların açılacağı tarih merak ediliyor. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik. İşte, kafeler, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? 30, 45 ve 50 detayı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Mart itibariyle aşamalı normalleşme süreciyle birlikte esnafı rahatlatacak adımların atılacağını duyurması ile beraber hazırlıklara başlayan restoran ve kafe işletmecileri, açıklanan tarihi dört gözle beklediklerini söylediler.
RESTORANLAR VE KAFELER 1 MART'TA AÇILACAK MI?
Erdoğan, Cuma namazı çıkışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen, 'Kafeler ve restoranlar 1 Mart'ta açılacak mı?' sorusuna yanıt veren Erdoğan, şu sözleri kullandı;
Erdoğan, normalleşme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısını işaret etti; "Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz.
Burada lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, bütün bunları, otellere varıncaya kadar kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma ifade edeceğim." diye konuştu.