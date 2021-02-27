Assos 500 gün kapanacak! Tehlike oluşturan büyük kayalar için harekete geçildi

Bu çalışmalar, bir kış ya da yaz da değil de bölüm bölüm yapılırsa biz işletmeciler de mağdur olmayız. Kış aylarında yağmur ve kar yağdığı zaman genelde yamaçtan küçük taş parçaları inme yapıyor. Biz zaten bu çalışmanın yapılmasına karşı değiliz. Biz de tehlikenin farkındayız.