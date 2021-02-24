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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler yeni haftaya çevrildi! Kabine toplantısı bu hafta ne zaman düzenlenecek? Normalleşme takvimi... Gözler yeni haftaya çevrildi! Kabine toplantısı bu hafta ne zaman düzenlenecek? Normalleşme takvimi...
Kabine toplantısı bu hafta ne zaman düzenlenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş gözlerini Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevirdi. Başkan Erdoğan, bu hafta düzenlenecek toplantının ardından alınan kararları canlı yayında duyuracak. Normalleşme süreci için Mart ayı işaret edilirken, hangi kararların alınacağı merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı bu hafta ne zaman düzenlenecek? Normalleşme takvimi...
Giriş Tarihi: 24.02.2021 23:26
Kabine toplantısı bu hafta ne zaman düzenlenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta normalleşme takvimi için işaret edilen 1 Mart tarihine kısa süre kala, Kabine toplantısının yapılacağı tarih merak edilmeye başlandı. Beklenen tarih kısa süre kalırken, yasaklar hakkında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan toplantının ardından alınan kararları vatandaşlara açıklayacak. İşte, Kabine toplantısı bu hafta ne zaman düzenlenecek? Normalleşme takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu haftanın Kabine Toplantı tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.
Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.
Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.
Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.
İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.
Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada
"Salgın tedbirlerinden etkilenen, sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin olduğunu biliyoruz. Teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletiyoruz. Salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilimizde yüz yüze eğitim ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir." Dedi