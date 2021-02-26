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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri O illerde peş peşe kısıtlama kararları! Vaka sayılarında korkutan artış O illerde peş peşe kısıtlama kararları! Vaka sayılarında korkutan artış Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının 1 Mart ile birlikte normalleşme aşamasına geçileceği konuşulurken bazı illerde vaka artışları yaşanıyor. Giriş Tarihi: 26.02.2021 10:07
Sağlık Bakanlığınca duyurulan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayılarının açıklaması ile birlikte 'yerinde karar dönemi' kapsamında her ilin hıfzıssıhha kurulları illere özel yeni kısıtlama kararları aldı.
İşte il il gelen son kısıtlama kararları... GALERİ DEVAM EDİYOR MUĞLA/BODRUM Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.
Karara göre, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşların sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.
KARABÜK Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yeni karar aldığı belirtildi.Sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık 2020'de durdurulduğu, daha sonra da bu kararın 1 Mart 2021'e kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gelinen aşamada gerek sektörün talebi, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."
Açıklamada, bu karara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.