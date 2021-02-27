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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Normalleşme için kritik hafta! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın tarihi Normalleşme için kritik hafta! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın tarihi Kabine Toplantısı tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Normalleşme süreci ile ilgili kritik kararların verileceği Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantıda, Kovid-19 tedbirlerinin sonuçları, il bazında gerçekleştirilecek normalleşme süreci, yerli aşı çalışmaları ve aşılama işlemlerinin ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte kritik toplantı hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 27.02.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 09:52
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. 'Yerinde karar dönemi'ne geçen Türkiye'de normalleşme süreci ile ilgili kararların verileceği Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Kabine Toplantısı ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada Kabine Toplantısı'nın da tarihini duyurdu. Buna göre, normalleşme sürecine ilişkin yeni kararların verileceği Kabine Toplantısı 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?
Bakan Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerinin aşılanması bittikten sonra kısıtlamalarda esneme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, toplantıda konunun gündeme geldiğini söyledi.
Aşının koruyuculuğunun ikinci aşıdan 2 hafta, yani 42 gün sonra başladığını hatırlatan Koca,
"Bu dönemde 65 yaş üzerinde olup, 2 haftasının daha tamamlanmadığını biliyoruz, yani 42 günün tam geçmediğini. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir, bu çok uzun sürmez. Yani aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak." diye konuştu.
Koca, yerinde karar dönemi kapsamında tedbirlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin çalışmanın ayrıntıları ve tedbirler esnetilirken öncelik sırasının nasıl olacağının sorulması üzerine,
"Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı, bu konudaki öneriyi pazartesi günü kabineye sunmuş olacağım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabinede bu öneri tartışılacak ve devamında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur, alınan kabine kararıyla." yanıtını verdi.
Toplantıda illerin bundan sonraki dönemdeki vaka sayıları, vaka test oranı, yoğun bakım doluluk oranı gibi birtakım parametreleriyle kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldığını aktaran Koca, şöyle devam etti:
"İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar."