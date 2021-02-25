Geçmişte Saadet Partisi'nde aktif görev yapan üç isim AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda

GAZETECİ HALİME KÖKÇE DE AK PARTİ'DE SİYASETE BAŞLADI



Star gazetesi yazarı Halime Kökçe de, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda yer aldı.





(HALİME KÖKÇE)



Kökçe; "Bugün yeni bir vazife ile yeni bir yola çıktık. Davet eden ve cesaretlendiren Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza ve İstanbul İl Başkanımıza teşekkür ederim. Allah mahçup etmesin. Bu akşam epey dua biriktirdim. Arayan, mesaj atan, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Bismillah" ifadelerini kullandı.





(MEHMET EMİN ÖZKAYA)





(ÖMER FARUK GÜNDAY)







(SELÇUK KAR)







(CAHİT ALTUNAY)





(AHMET KAAN)