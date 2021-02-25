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Geçmişte Saadet Partisi'nde aktif görev yapan üç isim AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Geçmişte Saadet Partisi'nde aktif görev yapan üç isim AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu. AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun 50 asil üyesi belli oldu.

Geçmişte 'nde aktif görev yapan üç ismin AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda yer alması dikkat çekti.

SAADET PARTİSİ KÖKENLİ ÜÇ İSİM AK PARTİ İL YÖNETİMİNDE

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda; (SP) Eski İstanbul İl Başkanı , ana kademesinde ve il yönetiminde aktif olarak görev yapan ve (AGD) Eski İstanbul İl Şube Başkanı da yer aldı.

(SERVET YAZICI)

Servet Yazıcı, Güngören AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı; Ömer Faruk Günday da AK Parti Şişli İlçe Başkanı olarak görev yapmıştı.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ DE 50 KİŞİLİK ASİL LİSTEDE YER ALDI

Genel Başkan Vekili , Hukukçular Derneği Denetleme Kurulu Başkanı (Hukukçular Derneği Eski Başkanvekili) avukat Adem Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi avukat da yönetim kurulunda yer aldı.

(ADEM YILDIRIM)

KADIKÖY, ATAŞEHİR VE ŞİŞLİ ESKİ İLÇE BAŞKANI VE SULTANGAZİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI YÖNETİMDE

AK Parti Eski Kadıköy İlçe Başkanı , AK Parti Eski Ataşehir İlçe Başkanı ve AK Parti Eski Şişli İlçe Başkanı Ömer Faruk Günday ile AK Parti Eski Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay yönetim kurulunda yer aldı.



(AYDOĞAN AHIKAN)

AK PARTİ İSTANBUL İL YÖNETİM KURULU'NUN EN GENÇ ÜYESİ 29 YAŞINDA

29 yaşındaki , AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.



(ELİF ŞAHİN KELEŞ)

Keleş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Bugünkü kongrede AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği bir dönem daha nasip oldu. Yönetimin en genç üyesiymişim, öyle diyorlar. Rabbim muvaffak etsin, mahcup etmesin. Duanızı beklerim" ifadelerini kullandı.



(YUNUS FIRAT AYDIN)

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCILARI DA YENİ YÖNETİMDE

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mimar Yunus Fırat Aydın ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Dr. Sevim Sayim Madak da, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda yer aldı.

(SEVİM SAYİM MADAK)

GAZETECİ HALİME KÖKÇE DE AK PARTİ'DE SİYASETE BAŞLADI

Star gazetesi yazarı Halime Kökçe de, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda yer aldı.



(HALİME KÖKÇE)

Kökçe; "Bugün yeni bir vazife ile yeni bir yola çıktık. Davet eden ve cesaretlendiren Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza ve İstanbul İl Başkanımıza teşekkür ederim. Allah mahçup etmesin. Bu akşam epey dua biriktirdim. Arayan, mesaj atan, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Bismillah" ifadelerini kullandı.


(MEHMET EMİN ÖZKAYA)


(ÖMER FARUK GÜNDAY)



(SELÇUK KAR)



(CAHİT ALTUNAY)

(AHMET KAAN)

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