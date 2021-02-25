İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan PKK ile dirsek teması kuranlara net mesaj: Durmayacağız, terörü bitireceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'daki şehitlerimiz üzerinden yalan kampanyasına başlayan isimlere sert tepki göstererek, ''Gara’daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK’nın işlediğini ispat edince bu kez “kimin öldürdüğünün önemi yok” demeye başladılar. Bütün dertleri PKK’ya propaganda desteği sağlamak. Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!'' ifadelerini kullandı.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez "kimin öldürdüğünün önemi yok" demeye başladılar. Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak. Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!
Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 24, 2021
Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez "kimin öldürdüğünün önemi yok" demeye başladılar.
Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak.
Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!