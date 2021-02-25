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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan PKK ile dirsek teması kuranlara net mesaj: Durmayacağız, terörü bitireceğiz

İletişim Başkanı , 'daki şehitlerimiz üzerinden yalan kampanyasına başlayan isimlere sert tepki göstererek, ''Gara’daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK’nın işlediğini ispat edince bu kez “kimin öldürdüğünün önemi yok” demeye başladılar. Bütün dertleri PKK’ya propaganda desteği sağlamak. Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan PKK ile dirsek teması kuranlara net mesaj: Durmayacağız, terörü bitireceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez "kimin öldürdüğünün önemi yok" demeye başladılar. Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak. Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!

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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altundan CHPli Özgür Özele sert tepki: Yeter artık! Daha ne kadar alçalacaksınız? SON DAKİKA: İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ: YETER ARTIK! DAHA NE KADAR ALÇALACAKSINIZ?

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Teröristlerden Gara katliamı itirafı: Öldürün talimatı aldık! TERÖRİSTLERDEN 'GARA KATLİAMI' İTİRAFI: ÖLDÜRÜN TALİMATI ALDIK!
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