İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez "kimin öldürdüğünün önemi yok" demeye başladılar. Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak. Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!

Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar.



Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez "kimin öldürdüğünün önemi yok" demeye başladılar.



Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak.



Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 24, 2021