AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Başkan Erdoğan'ı duygulandıran sürpriz

Son dakika haberleri... Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandıran sürprizle başladı. Başkan Erdoğan kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin, “Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi. Şarkıya Başkan Erdoğan da eşlik etti. İşte sosyal medyada çok konuşulan duygu yüklü o anlar...

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan kongrede kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi. Şarkıya Başkan Erdoğan da eşlik etti. Duygu yüklü o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.