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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan 'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. AK Parti'de İstanbul İl Başkanı olan , kongrede yaptığı açıklamada, "İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.

"İSTANBUL'U YENİDEN KAZANACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe kongrede yaptığı konuşmasında, "İstanbul'da bir seferberlik ruhuyla çalışacağız, İstanbul kadar kuşatıcı, çoğulcu, renkli, kapsayıcı, sevgi dolu, gönlü geniş olacağız. İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi.

"HAYDİ BİSMİLLAH"

Kabaktepe sözlerini "İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah, vira bismillah diyoruz, akıbet tamam inşallah" diyerek tamamladı.

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