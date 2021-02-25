Meclis'te gergin anlar! AK Parti ve MHP'li vekillerin sözleriyle CHP'li Veli Ağbaba köşeye sıkıştı

"AĞABABALARINIZA CEVABINI VERDİK"



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Ağbaba'nın sözlerini kendisine iade ettiğini, partisinin tüm terör örgütlerine gerekli cevapları verdiğini dile getirdi.

Akbaşoğlu, "Sizin ağababalarınıza, demokrasi dilendiğiniz Amerika'ya da cevabını verdik. Amerika da Rusya da gelip imzalamak suretiyle masaya oturmak durumunda kaldı. Türkiye'nin milli güvenliği ve egemenliği kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.

Ağbaba'nın terör örgütü mensubunu ağırladığını ve günah çıkartmaya çalıştığını ifade eden Akbaşoğlu, "Terör örgütü olduktan sonra siz niye devam ediyorsunuz? Biz teröristlerle mücadeleyi başlattık. Fakat siz, FETÖ'nün terörist olduğunu bile bile onlarla birlikte hareket ediyorsunuz. 15 Temmuz'da o darbeyi, Genel Başkan bacak bacak üstünde kahvesini yudumlayarak izliyordu biz onlarla mücadele ederken. Sayın Ağbaba, sizin ağababalarınıza da cevap veriyoruz, herkese cevap veriyoruz." dedi.