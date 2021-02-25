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Meclis'te gergin anlar! AK Parti ve MHP'li vekillerin sözleriyle CHP'li Veli Ağbaba köşeye sıkıştı

Meclis’te AK Parti ile arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Geçmişte YPG'li bir teröristi Meclis'te ağırladığı ortaya çıkan , terör örgütü PKK’nın adını anmayıp, hükümeti FETÖ üzerinden eleştirdi, AK Parti'nin yanıtı sert oldu. Ağbaba, köşeye sıkışınca konuyu değiştirip, Atatürk’e kadar getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Genel Kurulunda, Türkiye ve arasında su alanında imzalanan anlaşmanın da yer aldığı 10 uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ele alındı.

Görüşmeler sırasında 'nda sert tartışmalar yaşandı. Kavga boyunca 'li vekiller ne olursa olsun terör örgütü PKK/YPG'nin adını anmadı. Bir de üstüne ak parti sıralarını üzerinden suçladı

Tartışma, 'nın 'de öldürülen ceren güneş kod adlı terörist ile Meclis çatısı altında daha önce basın toplantısı düzenlemesi üzerinden başladı. Üstelik bunu yaparken de terör örgütünün adını hiç anmadı.

"AĞABABALARINIZA CEVABINI VERDİK"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Ağbaba'nın sözlerini kendisine iade ettiğini, partisinin tüm terör örgütlerine gerekli cevapları verdiğini dile getirdi.

Akbaşoğlu, "Sizin ağababalarınıza, demokrasi dilendiğiniz Amerika'ya da cevabını verdik. Amerika da da gelip imzalamak suretiyle masaya oturmak durumunda kaldı. Türkiye'nin milli güvenliği ve egemenliği kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.

Ağbaba'nın terör örgütü mensubunu ağırladığını ve günah çıkartmaya çalıştığını ifade eden Akbaşoğlu, "Terör örgütü olduktan sonra siz niye devam ediyorsunuz? Biz teröristlerle mücadeleyi başlattık. Fakat siz, FETÖ'nün terörist olduğunu bile bile onlarla birlikte hareket ediyorsunuz. 'da o darbeyi, Genel Başkan bacak bacak üstünde kahvesini yudumlayarak izliyordu biz onlarla mücadele ederken. Sayın Ağbaba, sizin ağababalarınıza da cevap veriyoruz, herkese cevap veriyoruz." dedi.

"SİZ HEP TERÖRİSTLERİN YANINDA OLDUNUZ"

Genel Başkanvekili da Ağbaba'nın konuşmasının kaba, saygısız olduğunu, saptırma ifadeler bulunduğunu belirterek, "(Kim mağdur olduysa onların yanında oldum.) diyor. Siz hep teröristlerin yanında oldunuz bugüne kadar." şeklinde konuştu.

Akçay, Ağbaba'nın, kendisinin görüştüğü teröriste ilişkin Meclis Başkanlığını suçlanmasını da eleştirdi.

Ağbaba, köşeye sıkışınca konuyu değiştirip, Atatürk'e kadar getirdi.

CHP'li Ağbaba, yeniden söz alarak, CHP'liler olarak, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, Deniz Gezmiş'in kardeşleri olduklarını söyledi.

"HERHALDE KENDİ GENEL BAŞKANINIZA BELA OKUDUNUZ"

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Herhalde siz Atatürk ile ilgili İstanbul İl Başkanınız Kaftancıoğlu'na bir göndermede bulundunuz. 'Teröriste terörist diyemeyenlerin Allah belasını versin.' dediniz ya kendi genel başkanınız 'YPG terörist değildir. Hendek kazan PKK'lılar da çukur kazıyor.' dedi. Herhalde kendi genel başkanınıza bela okudunuz, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, uluslararası anlaşmaların görüşmelerinin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Meclis'te gergin anlar! AK Parti ve MHP'li vekillerin sözleriyle CHP'li Veli Ağbaba köşeye sıkıştı MECLİS'TE GERGİN ANLAR! AK PARTİ VE MHP'Lİ VEKİLLERİN SÖZLERİYLE CHP'Lİ VELİ AĞBABA KÖŞEYE SIKIŞTI
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