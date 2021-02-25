CHP'nin tacizci yöneticisi için istenen ceza belli oldu! CHP'li sapık yönetici tutuklu yargılanıyor

SUÇ GÜNÜ YAPTIKLARI AKTARILDI

Mütalaanın devamında mağdur kadın Z.Y.'nin sanık U.K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında U.K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı, genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği, sanık U.K.'nın ise öfkeyle mağdur Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü ve Z.Y.'i dövüp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak cinsel ilişkiye zorladığı belirtilirdi.

MÜTALAADA 22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaanın devamında ise sanık U.K.'nın 'Burada seni kimse duymaz' diyerek müştekiye saldırdığı, vurduğu ve sondasında müştekinin yaşananları kimseye anlatmayacağına söz vermesi üzerine yaklaşık 1.5 saat süren işkencenin sona erdiği açıklandı. Sanık U.K.'nın tutukluluk halinin devamı talep edildi. Verilen savcılık mütalaasının sonunda sanık U.K.'nın 'Cinsel saldırı' ve 'Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.