CHP'nin tacizci yöneticisi için istenen ceza belli oldu! CHP'li sapık yönetici tutuklu yargılanıyor
CHP'nin tacizci kadrosundan Maltepe İlçe Yöneticisi Umut Karagöz için istenen ceza belli oldu. Bir kadına cinsel saldırı, hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından yargılanan CHP'li tecavüzcü Umut Karagöz için 22,5 yıl hapsi istendi. Mahkeme U.K.'nin tutukluluk halini de devam ettirdi.
CHP Maltepe İlçe Yöneticisi sanık U.K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı, suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli U.K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları ortaya çıkarken mağdur kadın Z.Y.'nin sanık U.K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında Umut Karagöz'ün genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı açıklanmıştı.
Sonrasında genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği, sanık Umut Karagöz'ün ise öfkeyle mağdur Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü ve Z.Y.'i dövüp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak cinsel ilişkiye zorladığı belirtilmişti.
DURUŞMAYA CEZAVİNDEN KATILDI
CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi U.K.'nın 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı, "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlamalarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2. celsesi bugün görüldü. İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşma katılmak üzere müşteki ve sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulunurken sanık U.K. ise SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen E.D. ifadesinde suçun işlendiği bölgede 3 yıldır gece bekçiliği yaptığını, gece saat 11 sularında sanık ve müştekinin kafeden çıktıklarını gördüğünü, birlikte motorsiklete binip gittiklerini söyledi.
"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"
Tanığın beyanlarının ardından müşteki avukatı söz alarak 'Tanık 3 yıldır aynı bölgede çalıştığını, sanığı tanıdığını söylerken müştekiyi tanımadığını ifade etmektedir. Müştekinin de sanıkla aynı iş yerinde çalıştığı bilinirken tanığın bu ifadesi çelişkilidir.' dedi. Aynı zamanda sanıktan şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
SAVCILIK MÜTALAASI VERİLDİ
Duruşma sonunda verilen savcılık mütalaasında suç tarihi olan 20.11.2020 tarihinde sanığın motosikletle müştekinin çalıştığı cafeye gelerek akşam saatlerinde buluşmayı teklif ettiği, müştekinin aynı cafede müzisyen olarak çalışan ve arkadaşı olan Ömer'le birlikte gitmeyi teklif ettiği ve akşam saat 20.00 sularında müşteki ve sanığın yürüyerek cafeye gittikleri ve dosyada tanık olarak dinlenen Ömer'in onları cafenin önünde beklediği, yaklaşık 1 saat beraber oturdukları ve sonrasında Ömer'in yanlarından ayrıldığı aktarıldı.
SUÇ GÜNÜ YAPTIKLARI AKTARILDI
Mütalaanın devamında mağdur kadın Z.Y.'nin sanık U.K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında U.K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı, genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği, sanık U.K.'nın ise öfkeyle mağdur Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü ve Z.Y.'i dövüp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak cinsel ilişkiye zorladığı belirtilirdi.
MÜTALAADA 22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Mütalaanın devamında ise sanık U.K.'nın 'Burada seni kimse duymaz' diyerek müştekiye saldırdığı, vurduğu ve sondasında müştekinin yaşananları kimseye anlatmayacağına söz vermesi üzerine yaklaşık 1.5 saat süren işkencenin sona erdiği açıklandı. Sanık U.K.'nın tutukluluk halinin devamı talep edildi. Verilen savcılık mütalaasının sonunda sanık U.K.'nın 'Cinsel saldırı' ve 'Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Mütalaa sonrası sanık U.K., 'Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.' derken İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma sonunda sanık U.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.