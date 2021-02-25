Türkiye'nin elektriksiz ve insansız helikopteri görücüye çıktı
Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimleri hızla devam ederken bir müjdeli haber de TUSAŞ'tan geldi. TUSAŞ, T629 insansız elektrikli taarruz helikopterinin fotoğraflarını paylaştı.
Türkiye'nin teknoloji gelişimlerinde yeni bir gelişme daha gerçekleşti ve TUSAŞ'ın insansız elektrikli taarruz helikopterinin ilk fotoğrafları paylaşıldı.
TUSAŞ'ın yeni projesi insansız ve elektrikli taarruz helikopterine ait bazı fotoğraflar Twitter'da paylaşıldı. Servis edilen fotoğraflarda T629 kodlu otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor.
İNSANSIZ VE ELEKTRİKLİ
T629 koduyla paylaşılan fotoğraflarda helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor. Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor.
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