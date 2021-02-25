25 Şubat 2021, Perşembe
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Türkiye'nin elektriksiz ve insansız helikopteri görücüye çıktı

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimleri hızla devam ederken bir müjdeli haber de 'tan geldi. TUSAŞ, T629 insansız elektrikli taarruz helikopterinin fotoğraflarını paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Türkiye'nin elektriksiz ve insansız helikopteri görücüye çıktı

Türkiye'nin teknoloji gelişimlerinde yeni bir gelişme daha gerçekleşti ve 'ın insansız elektrikli taarruz helikopterinin ilk fotoğrafları paylaşıldı.

TUSAŞ'ın yeni projesi insansız ve elektrikli taarruz helikopterine ait bazı fotoğraflar Twitter'da paylaşıldı. Servis edilen fotoğraflarda T629 kodlu otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor.

İNSANSIZ VE ELEKTRİKLİ

T629 koduyla paylaşılan fotoğraflarda helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor. Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor.

Prototip olduğu söylenen T629 helikopterinin önümüzdeki günlerde tanıtımının da yapılması bekleniyor.

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