Gara'ya giden HDP’li vekil Dilan Taşdemir’in ismi sahte çıktı!

KAYITLARLA SABİT

Sanığın Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına gidiş geliş yapması nedeniyle aynı zamanda dağ kadrosuyla şehirdeki yapılanma arasında kurye görevi de gördüğü kaydedildi. Taşdemir'in Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına gittiğinin pasaport kayıtlarıyla da sabit olduğu vurgulandı.

İkilinin telefon görüşmesi şöyle:

Dirayet: Bingöl'de şehit düşen arkadaşların isimlerini vermişler

Mehmet: İki arkadaşın ismi vardı

Dirayet: Ölmüş mü bayan da var mı ? Aaaa Şeyda'nın arkadaşıydı o

Mehmet: Güneyde (Kuzey Irak'ı kastediyor)

Dirayet: Ama ben de baktım sen Avrupa katılımlı dedin. Güneyde bayan yoktu. Demek o benim kamptaydı.

Mehmet: Arkadaşların yerini tespit etmişler. O yere pusu atmışlar. Arkadaşlar gidince de pusuya düşmüşler. 3 ölü, 3 yaralı.

Dirayet Taşdemir; Örgütsel faaliyetlerinde kullandığı kod adı ise Dilan. Milletvekili seçildikten sonra KCK ana davasındaki delilleri boşa çıkarabilmek için nüfus değişikliği yaparak kod adı olan Dilan'ı ikinci isim olarak almış