Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; İrlanda Büyükelçisi Levent Murat Burhan, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Sırsibtan Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

HAMİ AKSOY SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANDI

Yayımlanan atama kararına göre, İrlanda Büyükelçilğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Büyükelçilğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Ömer Özyılmaz atandı.

DSİ Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararı 16 bölge müdürlüğüne atama yapıldı. Buna göre, DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne Kağan Şan, 5. Bölge Müdürlüğüne 11. Bölge Müdürü Murat Alp, 7. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ersin Gökçe, 8. Bölge Müdürlüğüne 20. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, 9. Bölge Müdürlüğüne 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 12. Bölge Müdürlüğüne 9. Bölge Müdürü Okan Bal, 13. Bölge Müdürlüğüne 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, 14. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin Ensar Şengül, 17. Bölge Müdürlüğüne Ayhan Şahna, 18. Bölge Müdürlüğüne Rahmi Şahin, 20. Bölge Müdürlüğüne Sadullah Seven, 21. Bölge Müdürlüğüne Göktuğ İlter, 23. Bölge Müdürlüğüne İbrahim Yaroğlu, 24. Bölge Müdürlüğüne Şükrü Baysal, 25. Bölge Müdürlüğüne 1. Bölge Müdürü Nazmi Koçak ve 26. Bölge Müdürlüğüne Celal Tokalak getirildi.