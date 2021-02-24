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Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

Son dakika haberi... Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı 'nın açıkladığı kademeli gevşemede detaylar belli olmaya başladı. İlk gevşeme 100 binde 10 vakanın olduğu düşük riskli illerde. Vaka sayısı 35'e kadar olan illerde ise kontrollü açılma bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte haberin detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

Covid-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart'tan itibaren başlıyor.

Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller yüksek, 100'ün üzerinde vakası olan iller ise çok yüksek riskli kategorisinde bulunacak.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek.

İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

Kademeli gevşeme ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Hürriyet'e konuştu.

"Normalleşmenin ayak seslerini duymaya başladık" diyen Turan, "Yüz binde 10'un altında vaka sayısı olan illerde kişiler, kendi tedbirlerini uygulamaya devam ederek, hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

Ancak yüz binde 35'e kadar olan illerde kontrollü açılma olacak. Örneğin önce küçük işletmeler açılacak. Ancak bunun üzerinde olan illerde açılma şimdilik zor görünüyor" dedi.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

3 BÜYÜKŞEHİRDE ÖNCE ANKARA

Yasaklamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Çünkü önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

Prof. Dr. Turan bu illerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 vaka demek. Bu durumda Ankara, düşük riskle-riskli arasında bir çizgide duruyor.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den önce kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Maalesef İstanbul, İzmir'de vaka sayıları geçmişe oranla azalmakla birlikte, kriterlere uyum henüz istenen seviyede değil."

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN HAKKARİ VE ŞIRNAK

Vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak. Bu illerin başında ise Hakkâri (3.21) ve Şırnak (3.91) geliyor.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

Prof. Dr. Turan, "Hakkâri ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olacak" dedi.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

RENKLERE GÖRE, KADEME KADEME
Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

DÜŞÜK RİSK (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

ORTA RİSK (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

YÜKSEK RİSK (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

ÇOK YÜKSEK RİSK (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

KARADENİZ ALARM VERİYOR
Son haritaya göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz'de. Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

Ordu'yu Giresun (217.51), Trabzon (207.54), Samsun (102.94) ve Rize (200.08) takip etti.

Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

En riskli il Ordu'da Valilik, dün aldığı ek kararla, misafirliğe gitme, taziye ziyareti ve gün gibi sosyal aktivitelere izin verilmeyeceğini duyurdu.

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