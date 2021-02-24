Kademeli gevşeme nasıl olacak? Normalleşmede sınır belli oldu

3 BÜYÜKŞEHİRDE ÖNCE ANKARA

Yasaklamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Çünkü önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.