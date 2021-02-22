22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında son dakika haber! Diyarbakır'dan havayolu ile Erbil'e "çıkış" kaydı ortaya çıktı

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında son dakika haber! Diyarbakır'dan havayolu ile Erbil'e "çıkış" kaydı ortaya çıktı

İçişleri Bakanı 'nun A Haber ekranlarında Gara'ya giden 'li vekilin olduğunu açıklaması sonrası flaş ayrıntılara ulaşıldı. Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da görüldüğü 9 Haziran'da Diyarbakır’dan havayolu ile ’e “çıkış” kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca konu hakkında başlatılan soruşturmaya konu olan örgüt mensubu ifadeleri de deşifre oldu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili teröristlerin ifadelerine ulaşıldı.

BAKAN SOYLU HDP'Lİ İSMİN İHANETİNİ A HABER'DE AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı A Haber ekranlarında Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu açıklamayı ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında soruşturma başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Garaya giden HDPli vekilin ismini A Haberde açıkladı İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİLİN İSMİNİ A HABER'DE AÇIKLADI

YENİ DETAYLARA ULAŞILDI

Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da görüldüğü 09 Haziran'da Diyarbakır'dan havayolu ile Erbil'e "çıkış" kaydı olduğu ortaya çıktı

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATIYLA ADAY YAPILDI"

Ayrıca konu hakkında başlatılan soruşturmaya konu olan örgüt mensubu ifadeleri de deşifre oldu.

Örgüt mensubu ifadelerinde, "Taşdemir, terör örgütünün kadrolu üyesidir. Kandil'de ideolojik eğitimler aldı. Terör örgütünün üst yönetiminin talimatı ile HDP'den milletvekili adayı yapıldı" ifadeleri yer aldı.

"SİVİL KIYAFETLİYDİ, SIRT ÇANTALI VE ELİNDE POŞETLER VARDI"

Teslim olan terörist ifadesinde şunları anlattığı öğrenildi: "...Irak Mahmur alanına, özel kuvvetler mensubu Pirdoğan kod isimli örgüt mensubunun şoförlüğünde, yine bu alanın düzenlemesini yapan Özgür Çiya ve Arin Botan ve Arin kod isimli örgüt üyeleriyle beraber geçtim. Araçta kod isimlerini hatırlamadığım 3 erkek terör örgüt üyesi daha vardı. Herkesin yanında silah ve teçhizatları bulunuyordu. Gara alanında araç ile 1.5 saat yolculuk yaptık. Yolda başka bir aracın yanında durduk. Bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli, sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiğim kişi indi. Benim bulunduğum araca bindi. Bu kişi sivil kıyafetliydi, yanında sırt çantası ve poşetler de vardı. Araca bindikten sonra sadece selamlaştık. Aramızda başka bir konuşma olmadı. Yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur kampına geldik. Bize 'hoşça kalın' diyerek araçtan indi. Bu şahsı başka bir araç aldı…"

Bakan Soylu Garaya giden HDPliyi açıkladı evlat nöbetindeki ailelerden Taşdemire tepki geldi BAKAN SOYLU GARA'YA GİDEN HDP'LİYİ AÇIKLADI EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERDEN TAŞDEMİR'E TEPKİ GELDİ

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE BAĞINI BÖYLE ÖRTMEYE ÇALIŞTI!

HDP'li vekil Dilan Dirayet Taşdemir, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edildiği Gara'ya gitmediğini, iddiaların "yalan ve iftira" olduğunu ileri sürdü.

Taşdemir, yurt dışında diplomatik pasaportuyla seyahat ettiği yerlerin, katıldığı etkinliklerin bilindiğini ve bunların basın yayın organları ve partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandığını kaydetti.

Son dakika: Bakan Soylu A Haberde açıklamıştı! HDP’li Taşdemiri Gara’da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı SON DAKİKA: BAKAN SOYLU A HABER'DE AÇIKLAMIŞTI! HDP'Lİ TAŞDEMİR'İ GARA'DA GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN TERÖRİSTİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA