Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili teröristlerin ifadelerine ulaşıldı.



BAKAN SOYLU HDP'Lİ İSMİN İHANETİNİ A HABER'DE AÇIKLADI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı A Haber ekranlarında Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu açıklamayı ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında soruşturma başlatmıştı.

YENİ DETAYLARA ULAŞILDI



Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da görüldüğü 09 Haziran'da Diyarbakır'dan havayolu ile Erbil'e "çıkış" kaydı olduğu ortaya çıktı

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATIYLA ADAY YAPILDI"

Ayrıca konu hakkında başlatılan soruşturmaya konu olan örgüt mensubu ifadeleri de deşifre oldu.



Örgüt mensubu ifadelerinde, "Taşdemir, terör örgütünün kadrolu üyesidir. Kandil'de ideolojik eğitimler aldı. Terör örgütünün üst yönetiminin talimatı ile HDP'den milletvekili adayı yapıldı" ifadeleri yer aldı.

"SİVİL KIYAFETLİYDİ, SIRT ÇANTALI VE ELİNDE POŞETLER VARDI"

Teslim olan terörist ifadesinde şunları anlattığı öğrenildi: "...Irak Mahmur alanına, özel kuvvetler mensubu Pirdoğan kod isimli örgüt mensubunun şoförlüğünde, yine bu alanın düzenlemesini yapan Özgür Çiya ve Arin Botan ve Arin kod isimli örgüt üyeleriyle beraber geçtim. Araçta kod isimlerini hatırlamadığım 3 erkek terör örgüt üyesi daha vardı. Herkesin yanında silah ve teçhizatları bulunuyordu. Gara alanında araç ile 1.5 saat yolculuk yaptık. Yolda başka bir aracın yanında durduk. Bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli, sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiğim kişi indi. Benim bulunduğum araca bindi. Bu kişi sivil kıyafetliydi, yanında sırt çantası ve poşetler de vardı. Araca bindikten sonra sadece selamlaştık. Aramızda başka bir konuşma olmadı. Yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur kampına geldik. Bize 'hoşça kalın' diyerek araçtan indi. Bu şahsı başka bir araç aldı…"

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE BAĞINI BÖYLE ÖRTMEYE ÇALIŞTI!

HDP'li vekil Dilan Dirayet Taşdemir, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edildiği Gara'ya gitmediğini, iddiaların "yalan ve iftira" olduğunu ileri sürdü.

Taşdemir, yurt dışında diplomatik pasaportuyla seyahat ettiği yerlerin, katıldığı etkinliklerin bilindiğini ve bunların basın yayın organları ve partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandığını kaydetti.