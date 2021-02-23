AK Partili Özlem Zengin: Ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya üzerinden yapılan saldırılara ilişkin olarak, ''Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum.'' dedi.

MERT YAŞAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar adliyeye sevk edildi.

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Yaşar'ı Eyüpsultan'daki evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli, evinde arama yapılarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.