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Son dakika: AK Partili Zengin'e sosyal medyadan çirkin hakaret! Avukat Mert Yaşar'a disiplin soruşturması

Son dakika haberi... , Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Son dakika: AK Partili Zengin'e sosyal medyadan çirkin hakaret! Avukat Mert Yaşar'a disiplin soruşturması

Adalet Bakanlığı, arabulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

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Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

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