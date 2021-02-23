23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Partili Zengin'e hakaret eden sözde hukukçu Mert Yaşar gözaltına alındı

Son dakika: AK Partili Zengin'e hakaret eden sözde hukukçu Mert Yaşar gözaltına alındı

Bir sosyal paylaşım sitesinde Grup Başkanvekili 'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Y. gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Son dakika: AK Partili Zengin'e hakaret eden sözde hukukçu Mert Yaşar gözaltına alındı

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.

EVİNDE YAKALANDI

Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Mert Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?' şeklinde paylaşım yapıldığı, konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu 'mert_yasar' rumuzlu Twitter hesabının Mert Y. isimli şahsın kullanımında olduğu tespit edilmiş olup, şahıs Eyüpsultan'da ikametinde arama yapılarak yakalanmış şahıs gözaltına alınmıştır"

Son dakika: AK Partili Zengine sosyal medyadan çirkin hakaret! Avukat Mert Yaşara disiplin soruşturması SON DAKİKA: AK PARTİLİ ZENGİN'E SOSYAL MEDYADAN ÇİRKİN HAKARET! AVUKAT MERT YAŞAR'A DİSİPLİN SORUŞTURMASI

AK Partiden Özlem Zengine destek AK PARTİ'DEN ÖZLEM ZENGİN'E DESTEK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA