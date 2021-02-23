Görüntülerin anlatıldığı iddianamede, Uygun'un "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmadım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum ikamette kullandım. Bu maddeyi bu kadınlar nereden kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum" ifadelerine yer verildi.

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