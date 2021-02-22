22 Şubat 2021, Pazartesi
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AK Parti'den Özlem Zengin'e destek

Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, sosyal medya hesabından hakarete uğrayan AK Parti Grup Başkanvekili 'e destek verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin kadınları bunlardan çok çekti. Daha çok yakın bir geçmişe kadar bu ülkenin kadınları, bunlar tarafından en temel haklarından mahrum edildi" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2021
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AK Parti'den Özlem Zengin'e destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımına ilişkin, "Sayın Özlem Zengin üzerinden bir hedef saptırma ya da itibarsızlaştırma operasyonuna girmiş olduklarını görüyoruz. Bu ülkenin kadınları bunlardan çok çekti. Daha çok yakın bir geçmişe kadar bu ülkenin kadınları, bunlar tarafından en temel haklarından mahrum edildi." dedi.

Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Nevşehir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Zengin'e, sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerin karanlık zihniyetlerin ürünü olduğunu belirtti.

Çiğdem Karaaslan, "Sayın Özlem Zengin üzerinden bir hedef saptırma ya da itibarsızlaştırma operasyonuna girmiş olduklarını görüyoruz. Bu ülkenin kadınları bunlardan çok çekti. Daha çok yakın bir geçmişe kadar bu ülkenin kadınları, bunlar tarafından en temel haklarından mahrum edildi. Kadınların okuması istenmedi, iş hayatında var olmaları, siyasette var olması istenmedi. Bugün Özlem Zengin'e hakaret ederken, aslında yapmak istedikleri karanlık zihniyetlerinin dışa vurumudur." diye konuştu.

AK Parti'nin ülke genelinde 5 milyon 300 binden fazla kadın üyesinin bulunduğunu aktaran Karaaslan, bu sayının birçok siyasi partinin toplam üye sayısından yüksek olduğunu söyledi.

Tüm teşkilat mensuplarının omuzlarında ağır yük ve sorumluluk taşıdığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Sorumluluğumuz, dünyadaki adaletsizliklere, haksızlıklara. Mazlumların taleplerine kayıtsız kalmayarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak, sorumluğumuzu yerine getirme gayesindeyiz. Bu tarihi zaman diliminde sorumluluğumuz çok büyüktür. Allah rızası için yola çıkanlar, karşıdan teşekkür beklemezler. Görevimiz, önce Rabb'imizin rızasını kazanmak, sonra vatanın her bir metrekare toprağına ve vatanı bize emanet eden şehitlerimize karşı borcumuzu ödemek ve bizden sonrakilere teslim etmek. Bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenler olabilir ama bilmeliler ki AK Parti, bugün çok daha güçlüdür."

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın selamlama konuşması yaptığı kongrede, tek liste ile seçime giden Ali Kemikkıran, İl Başkanlığına seçildi.

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