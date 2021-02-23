Son dakika: AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e yapılan ahlaksız saldırıda önemli gelişme!

Sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e çok ağır hakaret içeren paylaşımda bulunan ve gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması; Avukat Mert Yaşar'ın AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ahlaksız paylaşım üzerine açılmıştı.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; söz konusu paylaşımda bulunan Yaşar'ın yakalanması için İstanbul Emniyeti'ne talimat gönderdi. Daha sonra yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından silen Mert Yaşar, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mert Yaşar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AK PARTİLİ ZENGİN'E HAKARET EDEN SÖZDE HUKUKÇU MERT YAŞAR GÖZALTINA ALINDI

Bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Yaşar gözaltına alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.

EVİNDE YAKALANDI

Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Mert Yaşar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?' şeklinde paylaşım yapıldığı, konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu 'mert_yasar' rumuzlu Twitter hesabının Mert Yaşar isimli şahsın kullanımında olduğu tespit edilmiş olup, şahıs Eyüpsultan'da ikametinde arama yapılarak yakalanmış şahıs gözaltına alınmıştır"